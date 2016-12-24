В Кёльне полицейские охраняют рождественский рынок с незаряженным оружием
24.12.2016 10:50 · 0 комментариев
После теракта в Берлине полиция в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия увеличила свое присутствие на рождественских рынках. Некоторые полицейские даже вооружены автоматами. Но у двух сотрудниц полиции в Кёльне не было магазинов в их оружии.
В четверг, 22.12.2016, после многочисленных комментариев в социальных сетях на фото в издании «Kölner Stadt-Anzeiger» директор полиции Михаэль Темме (Michael Temme) заявил о том, что это единичный случай. Он отдал распоряжение, чтобы начальники обоих сотрудниц полиции и руководители отделов провели разъяснительную беседу.
Теги:
безопасность, вооружение, полиция, рождественские рынки
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.