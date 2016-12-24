В Оберхаузене полиция предотвратила теракт в торговом центре

24.12.2016 10:48 · 0 комментариев

Полиция города Эссен (Essen), по её данным, предотвратила возможный теракт в торговом центре Centro в Оберхаузене (Oberhausen). Согласно имеющейся информации, в пятницу, 23.12.2016, в 0 часов 45 минут в Дуйсбурге спецподразделением полиции были арестованы двое подозрительных мужчин. Это два брата, 28-летний и 31-летний, родившиеся в Косово.

По-видимому, в связи с их арестом в округе Marxloh города Дуйсбурга были досмотрены два автомобиля, а в округе Bruckhausen произведен обыск квартиры в многоквартирном жилом доме, сообщают «Bild» и «RP online». Согласно сообщению полиции, расследуется, насколько далеко зашла подготовка к теракту, и причастны ли к этому другие люди.

Крупномасштабная многочасовая операция полиции в торговом центре в Оберхаузене началась в четверг вечером, 22.12.2016. Группы от четырех до шести полицейских, частично вооруженных автоматами, передвигались по пассажу и опрашивали прохожих. В операции участвовал также гражданский персонал.

Centro является одним из крупнейших в Германии торговых центров, он был открыт 20 лет назад на месте заброшенного сталелитейного завода. На двух уровнях комплекса находятся более 250 розничных магазинов.

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