Бомба вместо Рождества: 54 000 жителей Аугсбурга покинули дома

24.12.2016 10:46   ·   0 комментариев

© zim101 - Fotolia.com

© zim101 — Fotolia.com

Как раз на город (Augsburg) готовится к самой крупной эвакуации после Второй мировой войны, вызванной обезвреживанием бомбы. 54 000 человек вынуждены покинуть свои дома в первый день рождественских праздников.

Представитель полиции Зигфрид Хартманн (Siegfried Hartmann) сказал, что для контроля 32 000 домохозяйств задействовано около 800 полицейских. По мнению властей Аугсбурга, настолько большой эвакуации в Федеративной Республике Германия ещё не было.

До сих пор самая большая в Германии из-за бомбы была произведена в 2011 году в Кобленце, там были эвакуированы 45 000 жителей. Еще одна большая происходила в 2015 году в Кёльне. Тогда в безопасное место было доставлено 20 000 человек для того чтобы разрядить авиабомбу.

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