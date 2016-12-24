Сенсация в Бранденбурге: найден самый большой клад монет

24.12.2016 10:44   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя allgäu.tv - fernsehen fürs allgäu, YouTube

Видеокадр пользователя allgäu.tv — fernsehen fürs allgäu, YouTube

обнаружили в Бранденбурге самый большой монет в стране. Почти 600 лет сокровища дремали в земле. Примерно 7450 ценных монет были представлены общественности в среду, 21.12.2016, в Альтландсберге (Altlandsberg), округ Меркиш-Одерланд (Märkisch-Oderland).

Это самый большой клад монет, найденный в стране, его вес составляет около 2,35 кг. Монеты из золота и серебра датируются с ХIII по ХV век. Археологи обнаружили их в начале ноября в ходе плановых раскопок на месте бывшего замка. Все археологические находки, согласно закону об охране памятников, являются собственностью государства.

Монеты были спрятаны в керамическом сосуде, извлеченном из земли в хорошем состоянии. Согласно первоначальным выводам, клад, возможно, были зарыт в Альтландсберге его владельцами в 1432 году во время нашествия гуситов. Они вторглись в бывшее маркграфство Бранденбург, город был осажден и разрушен.

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