Лидер «Альтернативы для Германии» Петри вышла замуж и ожидает ребёнка

24.12.2016 10:43 · 0 комментариев

В четверг, 22.12.2016, в Лейпциге председатель «Альтернативы для Германии» (AFD) Фрауке Петри (Frauke Petry) и её партнер Маркус Претцель (Marcus Pretzell) связали себя узами брака. «Мы отмечаем с нашими в общей сложности 8-ю детьми рождение новой особой семьи, которой мы очень гордимся», написала Петри на своей странице в Facebook. В то же время она сообщила, что беременна.

Для Петри, которая уже в течение некоторого времени живёт в Лейпциге, это второй брак. В октябре 2015 года политик объявила о расставании со своим тогдашним мужем Свеном Петри и отношениях с коллегой по партии Претцелем. Претцель является евродепутатом и региональным председателем Afd в Северном Рейне-Вестфалии.

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