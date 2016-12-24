Вице-канцлеру Габриэлю проведена операция на желудке

24.12.2016 10:41   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя ARD, YouTube

Видеокадр пользователя ARD, YouTube

Вице-канцлер (Sigmar Gabriel), согласно сообщению средств массовой информации, находится в больнице. Как пишет газета «Bild», политик из СДПГ, по-видимому, перенес операцию на желудке. Габриэль хотел путём операции ограничить объём своего желудка, чтобы похудеть.

Согласно сообщению, 57-летний политик уже в течение нескольких лет болеет диабетом. По этой причине Габриэль неоднократно находился на стационарном лечении и получал медикаментозную помощь. После гастрэктомии эти госпитализации в будущем будут сокращены.

Возможный кандидат от СДПГ на должность канцлера, однако, снова будет дома со своей семьей в Госларе (Goslar) во время рождественских праздников. Тем не менее, из-за операции Габриэль не сможет присутствовать на панихиде по жертвам теракта на берлинском рождественском рынке. Официальное подтверждение информации газеты «Bild» из офиса Габриэля ещё не поступало.

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