Германия выслала из страны почти 24 тысячи мигрантов

22.12.2016 10:37 · 0 комментариев

Немецкие власти до конца ноября 2016 года выслали из страны 23 750 мигрантов. Об этом сообщает в четверг, 22 декабря, газета Die Welt со ссылкой на министерство внутренних дел. За весь 2015 год было выслано 20 888 человек.

Согласно данным министерства, до 1 декабря было принято положительное решение по выделению компенсации 51 243 людям, выказавшим желание добровольно покинуть Германию. В 2015 году число таких заявок составило 35 000.

Процесс добровольной и принудительной отправки из Германии шел гораздо менее активно, чем прием новых беженцев. За 11 месяцев Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассмотрело и вынесло решение по 616 000 заявкам, что на 160% больше, чем в 2015 году. Положительные решения, дающие беженцам возможность остаться в Германии, вынесено в 63% случаев (49,8% в 2015 году).

korrespondent.net

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