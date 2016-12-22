В Нижней Саксонии арестован марокканец, подозреваемый член ИГИЛ

22.12.2016 10:35 · 0 комментариев

В Нижней Саксонии полицейские федерального уголовного ведомства (Bundeskriminalamt) по приказу генеральной прокуратуры арестовали подозреваемого члена джихадистской группировки «Исламское государство» (IS). Как сообщили в Карлсруэ (Karlsruhe) в среду, 21.12.2016, также накануне был произведен обыск в квартире 24-летнего марокканца. Его подозревают в том, что он действовал в качестве члена IS в 2014 и 2015 гг.

Арестованный обвиняется в принадлежности к группе во главе с Абдельхамидом Абаудом (Abdelhamid Abaaoud), одним из предполагаемых организаторов и исполнителей нападений в Париже 13 ноября прошлого года. Согласно имеющимся данным, он был ответственным за «обеспечение конспиративных квартир в Турции и Греции, которые служили для подготовки терактов».

Обвиняемый также был «задействован под руководством Абауда в планировании и подготовке нападения 15 января 2015 года в Вервье (Verviers) в Бельгии». После его въезда в Германию в мае 2015 года он находился в контакте с группой Абауда, поддерживая готовность для получения дальнейших инструкций.

джихадисты, ИГИЛ, террорист