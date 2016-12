Спонтанный концерт солидарности в память жертв теракта в Берлине

22.12.2016 10:31 · 0 комментариев

Беженцы и жители Берлина собрались вместе, чтобы поучаствовать в общем мемориальном концерте у Мемориальной церкви (Gedächtniskirche) в Берлине. Сотни людей пели «We Are The World», следуя за берлинским хором Begegnungschor. Они хотели выразить знак человечности, поэтому спонтанно встретились в среду днем, 21.12.2016, на том месте, где два дня назад двенадцать человек стали жертвами в результате теракта.

Более 200 человек пели «We Are The World» – песню, которую Майкл Джексон и Лайонел Ричи написали для благотворительного проекта «США для Африки» («USA for Africa») в 1985 году. Она служит символом единства, сплоченности и человечности.

Концерт организовала сеть компаний Avaaz. Присутствующие хотели своими песнями почтить память жертв нападения и выразить свою солидарность.

Берлин, Мемориальная церковь, память, теракт