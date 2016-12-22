Где в Германии воздух является нездоровым

22.12.2016 10:28 · 0 комментариев

Нам знакомы картины китайских городов: над улицами Пекина висит дымка мелкой пыли. В Германии, к счастью, такой экстремальный смог вряд ли возможен. Современные системы фильтрации и строгие технические стандарты используются для того, чтобы воздух, как правило, казался ясным и чистым.

Но то, что выглядит чистым, не всегда является таким. В прошлом году действующий предельный показатель NO2, имеющий значение 142, был превышен на 500 измерительных станциях в Германии. Будь то Берлин, Кёльн, Гамбург, Дюссельдорф, Ганновер, Дортмунд – в любом крупном немецком городе предельное значение NO2 не соблюдается. Быстрого улучшения с точки зрения показателя NO2 не предвидится, так как его основным источником является дорожное движение, в частности, автомобили с дизельным двигателем.

При этом окиси азота представляют собой большой риск для здоровья. Они могут вызвать головную боль, головокружение и даже трудности с дыханием. Для астматиков отработанный газ является особенно проблематичным. При высоких концентрациях увеличивается риск инсульта. Кроме того, загрязнение вызывает, среди прочего, кислотные дожди и образование озона.

воздух, газ, загазованность, смог