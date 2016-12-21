В Висбадене неизвестный открыл стрельбу в магазине

21.12.2016 11:08 · 0 комментариев

В Висбадене — столице федеральной земли Гессен — неизвестный мужчина открыл стрельбу в магазине Bodo Wagner. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что инцидент произошел в округе Бибрих. Вооруженный мужчина напал на магазин Bodo Wagner, убив его 59-летнюю владелицу. Ранения получил 63-летний муж жертвы и её 21-летний племянник. Они были госпитализированы.

Нападавшему удалось скрыться. В настоящее время полиция ведет его поиски. Используется полицейский вертолет. О мотивах преступника пока ничего не известно.

incident24.com

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