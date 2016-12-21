В Берлине отпустили на свободу подозреваемого в теракте

21.12.2016 11:07 · 0 комментариев

Генпрокурор ФРГ Петер Франк заявил, что задержанный по подозрению в теракте в Берлине отпущен на свободу в связи с недостатком улик.

Ранее Франк уже отмечал, что задержанный накануне гражданин Пакистана к теракту, вероятно, не причастен. По его словам, также неизвестно, были ли у преступника сообщники, сообщает РИА Новости.

Как сообщала газета Welt со ссылкой на полицию города, настоящий преступник вооружен и все еще находится на свободе.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке в центре Берлина. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии признали происшедшее терактом. В кабине грузовика нашли тело мужчины, по официальным данным, он являлся гражданином Польши.

euromag.ru

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