В Берлине отпустили на свободу подозреваемого в теракте
21.12.2016 11:07 · 0 комментариев
Генпрокурор ФРГ Петер Франк заявил, что задержанный по подозрению в теракте в Берлине отпущен на свободу в связи с недостатком улик.
Ранее Франк уже отмечал, что задержанный накануне гражданин Пакистана к теракту, вероятно, не причастен. По его словам, также неизвестно, были ли у преступника сообщники, сообщает РИА Новости.
Как сообщала газета Welt со ссылкой на полицию города, настоящий преступник вооружен и все еще находится на свободе.
Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественской ярмарке в центре Берлина. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии признали происшедшее терактом. В кабине грузовика нашли тело мужчины, по официальным данным, он являлся гражданином Польши.
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Берлин, подозреваемый, теракт, ярмарка
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