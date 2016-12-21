Новый инцидент в Гессене: мужчины столкнули женщину вниз по лестнице

21.12.2016 11:06 · 0 комментариев

Через несколько недель после жестокого нападения на молодую женщину в метро Берлина подобный инцидент произошёл в северном Гессене, в городе Корбах (Korbach). Как сообщает издание «Frankfurter Rundschau», 45-летняя женщина была сброшена вниз по лестнице целенаправленным ударом ноги.

Полиция узнала о происшествии, которое случилось в четверг, 15.12.2016, только из социальных медиа. Жертва не обращалась к властям. По информации «Frankfurter Rundschau», полиции удалось найти потерпевшую и опросить её.

Согласно описанию газеты, жестокое нападение произошло, когда женщина в 17 часов 20 минут проходила мимо аптеки. За ней шли трое молодых людей. На уровне лестницы она тогда почувствовала толчок и упала вниз на десять ступенек. При этом она получила ушибы и ссадины. Когда женщина снова поднялась, преступники уже исчезли. Полиция срочно ищет свидетелей.

Гессен, лестница, нападение