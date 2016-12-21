Центральный вокзал Кёльна снова открыт после угрозы взрыва

21.12.2016 11:04 · 0 комментариев

После того как поступила угроза о возможном взрыве бомбы, Центральный железнодорожный вокзал Кёльна был эвакуирован и закрыт приблизительно в течение часа. Как сказал представитель полиции, угроза была получена по телефону около 18 часов. После этого движение поездов было прекращено. Городской транспорт тоже пострадал: трамваи не ходили. Подробной информации об угрозе полиция не предоставила.

Незадолго до 19 часов Центральный вокзал был снова открыт. Как сообщает канал WDR, полиция обыскала территорию со служебными собаками-ищейками, но ничего не нашла. Представитель полиции сказал, что после теракта в Берлине полиция очень внимательно отнеслась к сообщению. Однако пассажирам пришлось учитывать длительные задержки и опоздания.

бомба, Кёльн, угроза, центральный вокзал