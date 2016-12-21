Правительство хочет дать вегетарианским продуктам лучшие названия

21.12.2016 11:03   ·   0 комментариев

© suksao - Fotolia.com

© suksao — Fotolia.com

В совместном заявлении СДПГ и Союз критикуют тот факт, что такое название продукта, как «соевая говяжья котлета» или «вегетарианский мясной салат» может привести к путанице среди граждан. Поэтому они призывают независимую Комиссию Кодекса пищевых продуктов (Lebensmittelbuch-Kommission) позаботиться о стандартах на вегетарианскую и веганскую еду и напитки.

Кодекс регулирует производство продуктов питания путём так называемых руководящих принципов, которые предписывают, как должны быть произведены определённые , чтобы они могли называться своим названием. «Хлеб» должен, согласно Кодексу, состоять из зерновых и содержать сахара не более десяти процентов от своего веса. В своде правил указано, что хлебное тесто делается, «как правило, путем замешивания, формования, разрыхления, выпекания или горячей экструзии».

Точно так же Комиссия должна определить веганские и вегетарианские продукты, призывают коалиционные партии. Они также хотят, чтобы на уровне ЕС была использована однозначная маркировка продуктов без мяса. Своими предложениями коалиция поддерживает интересы мясной промышленности.

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