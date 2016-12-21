Правительство хочет дать вегетарианским продуктам лучшие названия

21.12.2016 11:03 · 0 комментариев

В совместном заявлении СДПГ и Союз критикуют тот факт, что такое название продукта, как «соевая говяжья котлета» или «вегетарианский мясной салат» может привести к путанице среди граждан. Поэтому они призывают независимую Комиссию Кодекса пищевых продуктов (Lebensmittelbuch-Kommission) позаботиться о стандартах на вегетарианскую и веганскую еду и напитки.

Кодекс регулирует производство продуктов питания путём так называемых руководящих принципов, которые предписывают, как должны быть произведены определённые продукты, чтобы они могли называться своим названием. «Хлеб» должен, согласно Кодексу, состоять из зерновых и содержать сахара не более десяти процентов от своего веса. В своде правил указано, что хлебное тесто делается, «как правило, путем замешивания, формования, разрыхления, выпекания или горячей экструзии».

Точно так же Комиссия должна определить веганские и вегетарианские продукты, призывают коалиционные партии. Они также хотят, чтобы на уровне ЕС была использована однозначная маркировка продуктов без мяса. Своими предложениями коалиция поддерживает интересы мясной промышленности.

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