Каждая четвертая родившаяся сегодня в Германии девочка доживёт до 100 лет

20.12.2016 10:16   ·   0 комментариев

© mninni - Fotolia.com

© mninni — Fotolia.com

Жители Германии, вероятно, будут ещё старше, чем многие думают. Из родившихся в Германии в этом году девочек почти каждая четвертая, по статистике, доживёт до 100 лет. Почти 90 процентов переживут 2100 год, как сообщает Немецкий институт обеспечения пенсии (das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA)) со ссылкой на эксперта из Кельнского университета.

Из мальчиков, родившихся в 2016 году, согласно сообщению, шестая часть имеет статистическую возможность достигнуть своего 100-го дня рождения. 82 процента мальчиков, согласно статистическим данным, может отпраздновать очередной виток столетия.

По словам Эккарта Бомсдорфа (Eckart Bomsdorf ) из Института эконометрики и статистики (Institut für Ökonometrie und Statistik) Кельнского университета, часто недооценивается. Интуитивно многие люди оценивают свою ожидаемую слишком низко, потому что они равняются на жизнь своих родителей или бабушек и дедушек.

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