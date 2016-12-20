В Гессене мужчина ранил ножом трёх женщин

20.12.2016 10:15 · 0 комментариев

В городе Бабенхаузен (Babenhausen) на юге Гессена мужчина нанёс ножевые ранения трём женщинам. Спустя короткое время полиция арестовала подозреваемого. В ходе крупномасштабной операции полицейские задержали 54-летнего мужчину в городке недалеко от Франкфурта. В результате предварительного расследования он подозревается в нападении на трех женщин в возрасте 46, 48 и 50 лет в одном из домов.

Как сообщила полиция, женщины выбежали на улицу, а мужчина их преследовал. Их нашли спасатели: одну женщину рядом с железнодорожным вокзалом, ещё двух – на соседней улице. Две женщины получили тяжёлые ранения, одна из них – опасные для жизни.

В ходе расследования полиция обнаружила 54-летнего на улице неподалеку. Он сдался без сопротивления. Гессенской полиции помогали коллеги из Баварии. Мотивы преступления пока неизвестны, но скорее всего, в соответствии с первоначальными выводами, они являются «семейными».

Гессен, нападение, поножовщина