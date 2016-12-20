Наезд грузовика на ярмарку в Берлине: полиция говорит о теракте

20.12.2016 10:14 · 0 комментариев

Следователи из Берлина считают, что грузовик на Брайтшайдплац (Breitscheidplatz) был преднамеренно направлен на рождественскую ярмарку. Полиция сообщила об этом на Twitter, где говорится о «предположительно террористической атаке». В понедельник вечером, 19.12.2016, грузовик въехал на рождественскую ярмарку у Мемориальной церкви (Gedächtniskirche) в Берлине. Погибли 12 человек, 48 получили ранения, некоторые тяжёлые. Был ли это теракт или авария, пока до конца не установлено.

Темный грузовик с польскими номерами проехал, по данным полиции, около 20 часов расстояние от 50 до 80 метров по рынку, разрушив при этом несколько киосков. Мужчина, который сидел на пассажирском сиденье, по данным местной полиции, погиб. Он был поляком.

Подозреваемый был задержан в понедельник вечером, 19.12.2016, около Колонны Победы (Siegessäule). Есть подозрение, что это водитель грузовика. Задержанный, по происхождению из Пакистана, въехал в Германию через Пассау. Информационное агентство DPA со ссылкой на источники из кругов безопасности сообщает, что арестованный является гражданином Пакистана или Афганистана. Он, вероятно, прибыл в феврале в качестве беженца. Окончательный уверенности нет, потому что он использовал разные имена.

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