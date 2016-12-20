Жители Германии стали чаще болеть

20.12.2016 10:13 · 0 комментариев

В 2015 году жители Германии находились на больничном в среднем значительно больше, чем в предыдущие годы. В докладе федерального правительства, который цитирует издание «Bild», отмечается, что в прошлом году каждый сотрудник пропустил в среднем 15,2 дней. В 2014 году было 14,4 дней, а в 2013 году даже всего лишь 11,8 дней.

Согласно отчету правительства «О состоянии здоровья и безопасности на рабочем месте» в прошлом году из-за болезней было пропущено 587,4 млн. рабочих дней. Это на 44 млн. больше, чем в 2014 году. Производственные потери, связанные с болезнями, составили, по расчетам правительства, до 64 млрд. евро, что на семь миллиардов больше, чем в прошлом году. Таким образом, каждый день на больничном означал 109 евро производственных потерь.

Самые длинные больничные были в сельском и лесном хозяйстве – в среднем 14,6 дней, на транспорте и в области хранения – 14,2 дней, а в пищевой промышленности и производстве напитков – 13,5 дней. Наиболее частые больничные, согласно отчету, были зарегистрированы в государственном управлении. Здесь каждый сотрудник в среднем находился на больничном 1,71 раза в год. В области производства металла на одного работника приходится 1,63 раза пребывания на больничном, а в химической промышленности – 1,63.

больничный, здоровье, медицина