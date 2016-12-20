Терроризм погасил у жителей Германии желание путешествовать

20.12.2016 10:12 · 0 комментариев

Теракты в популярных туристических регионах и политическая напряженность, в частности, в Турции, изменили отношение жителей Германии к путешествиям. Впервые за многие годы немецкий туристический рынок сократился. В то же время в 2016 году туристический бум наблюдался в Испании, Италии или самой Германии. Но жители Германии избегали Турции, Египта и Туниса.

Как показали первые расчеты отраслевой ассоциации DRV, оборот туроператоров в Германии упал на три-четыре процента примерно до 26,3 млрд. евро. Теракты и кризисы потрясли мир и туризм.

Количество дней поездки снизилось в незначительной степени – на 0,3 процента до 1,67 миллиарда, как следует из опроса, проведенного по заказу Федерального союза немецкой индустрии туризма (Deutsche Tourismuswirtschaft (BTW)). Перспективы поездок в Турцию на 2017 год также не оптимистичны в связи с недавними терактами в стране, где снова погибли люди.

Однако, как констатировали статистики, почти на 29 процентов до 283 000 выросло число авиапассажиров в направлении Карибского бассейна. Почти 3,6 миллиона человек летали из Германии в США. Неудачным в отношении немецких туристов было это лето в Турции и Египте.

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