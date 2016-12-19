Две вспышки птичьего гриппа обнаружены на птицефермах Германии
19.12.2016 11:38 · 0 комментариев
В минувшие выходные в Германии забили около 30 тыс. индюков и уток после того, как новые вспышки птичьего гриппа были обнаружены на двух птицефермах, сообщает Reuters.
Около 21 тыс. 600 индюков было забито на птицеферме города Зост в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. 9 тыс. 500 уток забили на ферме коммуны Мёзер, расположенной в земле Саксония-Анхальт. На обеих фермах обнаружили высоковирулентный штамм вируса H5N8.
Напомним, за последние несколько недель в Германии нашли около 540 диких птиц, погибших от вируса H5N8. Пока на немецких птицефермах зафиксировано несколько вспышек птичьего гриппа. Правительство ввело более строгие санитарные требования для предотвращения распространения вируса.
Теги:
H5N8, вирус, птицефермы, птичий грипп
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