Две вспышки птичьего гриппа обнаружены на птицефермах Германии

19.12.2016 11:38 · 0 комментариев

В минувшие выходные в Германии забили около 30 тыс. индюков и уток после того, как новые вспышки птичьего гриппа были обнаружены на двух птицефермах, сообщает Reuters.

Около 21 тыс. 600 индюков было забито на птицеферме города Зост в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. 9 тыс. 500 уток забили на ферме коммуны Мёзер, расположенной в земле Саксония-Анхальт. На обеих фермах обнаружили высоковирулентный штамм вируса H5N8.

Напомним, за последние несколько недель в Германии нашли около 540 диких птиц, погибших от вируса H5N8. Пока на немецких птицефермах зафиксировано несколько вспышек птичьего гриппа. Правительство ввело более строгие санитарные требования для предотвращения распространения вируса.

incident24.com

H5N8, вирус, птицефермы, птичий грипп