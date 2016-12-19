В Германии появятся автобусы без водителей

19.12.2016 11:29 · 0 комментариев

Через несколько лет в Гамбурге будут курсировать автобусы без водителей, заявил глава компании-оператора метро и наземного общественного транспорта города Hamburger Hochbahn Генрик Фальк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на DW.

«До 2021 года мы хотим иметь первые пилотные маршруты, на которых будет тестироваться использование автобусов без водителей», — заявил Фальк немецкому изданию Hamburger Abendblatt.

По его словам, в будущем эти транспортные средства, скорее всего, станут обычной частью городского пейзажа.

Новая линия метро U5, которую начнут строить в 2021 году, позволит использовать на маршруте поезда без водителей.

По словам Фалька, с внедрением автоматизации система общественного транспорта станет намного мощнее и более гибкой.

hronika.info

водители, Гамбург, общественный транспорт