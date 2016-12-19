Власти ФРГ намерены сразу говорить беженцам о шансах остаться в стран

19.12.2016 11:17 · 0 комментариев

Власти Германии, пытаясь остановить поток беженцев, намерены принять новый закон, который должен ограничить слишком большую, как заявляют в Бундестаге, активность прибывающих в страну иностранцев.

Юта Корд, занявшая пост главы Федерального ведомства ФРГ по вопросам миграции, рассказала в масс-медиа о проекте закона. Особые ведомства, которые создадут в землях, будут оценивать реальные шансы прибывающих людей на их укоренение в стране. По мнению госпожи Корд, многие беженцы, услышав всю правду о своих возможностях, смогут подумать и вернуться на родину, либо, в качестве перемещённых лиц, быть отправленными в среднеазиатские страны, ранее входивших в Советский Союз, которые согласны принимать к себе рабочую силу, в частности, Киргизию. Новая система контроля над потоком беженцев поможет сократить количество потенциальных переселенцев.

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