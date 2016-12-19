В Германии соцсети могут штрафовать за публикацию ложных новостей

19.12.2016 11:01 · 0 комментариев

В немецком бундестаге была выдвинута инициатива по ужесточению ответственности социальных сетей за размещение неправдивой информации. Подобное предложение внес Томас Опперман, который в парламенте ФРГ возглавляет фракцию социал-демократов. Он предложил ввести серьезную ответственность в законах страны за размещенные в социальных сетях ложные новости.

В частности, издание Spiegel сообщает о том, что политик подверг серьезной критике такую известную социальную сеть как Facebook. Опперман заявил, что у администрации данной соцсети есть все необходимые инструменты, с помощью которых она может обрабатывать жалобы от пользователей на предмет размещения на сайте контента с ложной информацией. Но как утверждает политик, в Facebook не хотят использовать такой инструмент.

Опперман открыто заявил о том, что на самую крупную социальную сеть могут наложить штраф в 500000 евро, если в результате проведенных проверок выяснится, что в течении суток ложные данные не были удалены.

Напоминаем, речь идет о законопроекте, который хотят принять немецкие парламентарии. В соответствии с проектом закона в Германии могут создать специальную правовую комиссию, в обязанности которой будет получение жалоб от пользователей Интернета на предмет размещения в Сети ложной информации.

best-watch.news

информация, ложь, социальные сети