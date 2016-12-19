Турецкие власти запретили Рождество в немецкой школе

19.12.2016 10:55 · 0 комментариев

Германия отправляет учителей в десятки школ Турции и оплачивает их работу. Одной из целей при этом является продвижение немецкой культуры. В настоящее время в самой важной из этих школ турецкие власти запретили одно из центральных событий немецкой культуры — Рождество.

В сообщении по электронной почте, которое было отправлено в колледж, говорится: «Согласно распоряжению турецкого руководства школы, отныне на занятиях нельзя будет рассказывать о рождественских традициях и христианском празднике, а также петь». Участие школьного хора в традиционном рождественском концерте в немецком генеральном консульстве тоже было запрещено турецким руководством школы.

В настоящее время 35 немецких учителей находятся в Стамбуле и оплачиваются за счет налогов, что составляет годовую финансовую поддержку Федеративной Республики Германия в размере нескольких миллионов. Элитную гимназию со своими традициями посещают исключительно турецкие школьники, но она является признанной немецкой школой за рубежом.

немецкая культура, образование, Рождество, Турция