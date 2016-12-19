Автомагистраль Берлин – Прага: завершение 25-летнего долгостроя

19.12.2016 10:54 · 0 комментариев

Прошло более четверти века, прежде чем был открыт последний участок автомагистрали Дрезден-Прага. Три года назад оползень чуть не уничтожил всё сделанное. В субботу, 17.12.2016, в присутствии большого количества известных людей в Чехии открылся последний участок – как раз перед праздниками. В этом году многие чешские водители посетят рынок Striezelmarkt в Дрездене.

В противоположном направлении рождественские рынки привлекают жителей Саксонии и Берлина пражской ветчиной и вкусными булочками с корицей. При этом удовольствие доставит не только экономия времени проезда между Ловосице (Lovosice) и Реловице (Řehlovice) в Северной Чехии, которая оценивается в зависимости от трафика от 15 до 20 минут.

Прежде всего, удастся избежать трудного объезда через деревни, которые часто заканчивались дорожными пробками. Этого автомобилистам пришлось долго ждать: после того, как первая лопата вонзилась в землю, прошло более 25 лет. Первые планы строительства автомагистрали между Флоренцией на Эльбе (Elbflorenz) и метрополией Молдовы (Moldaumetropole) относятся к 1968 году.

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