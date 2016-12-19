Жители Германии стали пить меньше кофе

19.12.2016 10:52 · 0 комментариев

Немецкая кофейная промышленность зафиксировала в текущем году убытки. За первые десять месяцев продажа кофе в Германии, по оценкам исследовательской компании Nielsen, снизилась по сравнению с прошлым годом на 1,6% до 4,1 млрд. евро.

Причиной является, в основном, падение цен на традиционный обжаренный кофе. Он продается сейчас в ходе акций и особых предложений по цене менее трех евро за упаковку 500 грамм. Низкими ценами на обычный фильтрованный кофе многие магазины пытаются привлечь клиентов.

Это повлияло, по расчетам Немецкой ассоциации кофе (der Deutsche Kaffeeverband), на поведение потребителей. Так, потребление кофе на душу населения составило в прошлом году в среднем 162 литров, что является эквивалентом примерно 7,2 килограммов сырьевого кофе. В 1960 году насчитывалось 3,5 кг на душу населения, то есть менее половины.

После десятилетий роста потребления кофе, однако, в настоящее время ожидается стагнация или небольшое снижение. Вместе с тем наблюдается бум на кофе в капсулах и эспрессо, в результате чего в прошлом году произошел существенный рост продаж кофейной промышленности – на 7,1%.

кофе, потребители