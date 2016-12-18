Афганцы притворяются талибами, чтобы избежать депортации

18.12.2016 10:17 · 0 комментариев

В среду вечером, 14.12.2016, из аэропорта Франкфурта вылетел самолёт, на борту которого находились 34 просителя убежища из Афганистана, получивших отказ. По решению федерального правительства, полет знаменует собой начало массовой депортации. В ближайшее время на родину должны быть возвращены около 12 500 афганцев. В начале октября Европейский Союз подписал соглашение с правительством Афганистана о пакете многомиллиардной помощи, чтобы взамен облегчить депортацию беженцев.

В последние дни по всей Германии прошли демонстрации против запланированной репатриации в Афганистан. Противники политики депортации в Афганистан настаивают, что это не безопасная страна происхождения. По данным ООН, с 2009 года там в результате войны и террористических актов погибло около 23 000 гражданских лиц.

Несмотря на протесты, репатриация беженцев из Германии в Афганистан, скорее всего, продолжится. В связи с этим некоторые афганские лица, ищущие убежища, по информации издания «Welt», прибегают в последнее время к любопытному трюку: они выдают себя за талибов. Это, в свою очередь, представляет некоторые проблемы для немецких властей. Исламистское движение Талибан запрещено в Федеративной Республике Германии как иностранная террористическая организация. Тому, кто присоединился к талибам, следует учитывать возможность тюремного заключения на срок до десяти лет.

афганцы, депортация, талибы