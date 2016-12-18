Выстрелы в Эссене вызвали страх перед новой кровной местью между ливанскими кланами

18.12.2016 10:17 · 0 комментариев

В Эссене распространяется страх. Один или несколько неизвестных снайперов стреляли в понедельник вечером, 12.12.2016, в ливанскую пару в округе Huttrop. Выстрелы раздались практически из ниоткуда, когда в 18 часов 15 минут 38-летняя женщина вышла на прогулку со своим 44-летним спутником. Пара не пострадала и смогла укрыться в одном из домов.

В прошлом Эссен уже несколько раз становился ареной кровавых столкновений между ливанскими кланами. Связано ли нападение вечером в понедельник с родовыми распрями, представитель полиции Питер Эльке (Peter Elke) не захотел ни подтвердить, ни опровергнуть. Вскоре после нападения комиссия начала расследование.

Эльке подтвердил, однако, что мужчина из ливанской пары, который, видимо, едва не стал жертвой покушения, был вовлечен в поножовщину в апреле, когда 44-летний ливанец был тяжело ранен. Несколько часов спустя другой ливанец – 21-летний парень –был застрелен несколькими выстрелами двух нападающих прямо на улице. Через два месяца от полученных ранений он умер. За совершение этого преступления двое виновных были осуждены в Эссене в начале декабря к пожизненному заключению. Суд счел доказанным, что эти два человека, которые являются родственниками 44-летнего мужчины и принадлежат к клану «Эль-Кади» („El Kadi“), совершили убийство в качестве мести за нападение с ножом на 44-летнего ливанца.

Клановая преступность огромных ливанских семей, одна из которых, к примеру, может насчитывать более 1000 членов, находится в поле зрения полицейских властей с начала 90-х годов, когда первые из семей вошли в наркобизнес. В Эссене живет почти 6000 членов второй по величине, после Берлина, ливанской общины в Германии. Между кланами обоих городов существует тесная связь.

выстрелы, ливанские кланы, страх, Эссен