Рождественские подарки правосудия: сотни заключенных досрочно выйдут на свободу

18.12.2016 10:16 · 0 комментариев

Около 2000 заключенных каждый год незадолго до Рождества досрочно выходят на свободу. Им не нужно отбывать весь срок запланированного заключения, и они могут как раз к Рождеству вернуться к своим семьям и друзьям. Это символический жест государства: в большинстве федеральных земель заключенных досрочно отпускают на свободу как раз перед Рождеством.

Для того чтобы получить рождественскую амнистию, заключенные находятся под наблюдением. Предновогоднее смягчение даётся только тогда, когда заключенный безукоризненно вел себя в исправительном учреждении. Кроме того, у него должны быть обеспечены проживание и расходы на проживание. Решение об амнистии зависит также от даты последнего официального дня за решеткой – он должен приходится на период с декабря по январь, частично этот период начинается еще в начале ноября.

Имеется в виду, что заключенному, получившему рождественскую амнистию, остаётся провести за решеткой всего несколько дней. Это связано с надеждой, что заключенные после выхода на Рождество будут приняты своими семьями и друзьями, и поэтому включение в общество пройдёт более успешно. Учитывается также, что трудно найти работу или квартиру после освобождения между Рождеством и Новым годом, когда многие фирмы и государственные учреждения закрыты.

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