Федеральные земли потратили на беженцев на три миллиарда евро больше, чем планировалось

18.12.2016 10:12 · 0 комментариев

Федеральные земли потратили в 2016 году на беженцев на три миллиарда евро больше, чем планировалось. Это следует из опроса издания «Welt«, опубликованного в пятницу, 16.12.2016, со ссылкой на министерства финансов федеральных земель. Согласно сообщению, к концу текущего года расходы составят 19,91 млрд. евро, что на 3,02 млрд. больше, чем планировалось. Ещё в конце 2015 года министерства рассчитывали потратить на беженцев в 2016 году 16,52 млрд. евро.

Самое большое увеличение расходов отмечается в Нижней Саксонии. Вместо 1,28 млрд. евро эта федеральная земля потратит 1,9 миллиардов. Северному Рейну-Вестфалии также пришлось повысить свой прогноз – четыре миллиарда евро – на 600 миллионов. Самые низкие расходы понёс Заарланд, который остался в рамках запланированных ранее расчетных 100 миллионов евро.

На 2017 год федеральные земли рассчитывают, по данным опроса, на значительно меньшие затраты. Из двенадцати федеральных земель, которые уже представили прогнозы на предстоящий год, десять рассчитывают на более низкие или такие же расходы.

беженцы, бюджет, расходы