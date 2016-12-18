Секретная немецкая валюта для кризисной ситуации

18.12.2016 10:11 · 0 комментариев

Опасаясь наплыва фальшивых банкнот, Бундесбанк в 60-е годы напечатал и хранил секретную валюту-заменитель. В случае войны, гиперинфляции или потока подделок из стран Восточного блока федеральное правительство хотело оставаться платежеспособным. Большинство из этих денег в настоящее время снова уничтожено, но некоторые банкноты сохранились и по сей день.

Обычный жилой район, улица, два неприметных дома: немецкий Форт Нокс был прекрасно замаскирован в годы холодной войны. Здесь до самого потолка возвышались 15 млрд. секретных немецких марок, которые должны были стать заменной валютой в случае кризиса. Несколько десятилетий спустя бывший секретный бункер Бундесбанка открывает в городе Кохем (Cochem) на Мозеле свои двери для посетителей.

Глубокую долину Мозеля Бундесбанк выбрал в надежде найти там защиту от атомного взрыва. И действительно, здесь на глубине в случае необходимости могли автономно прожить в течение двух недель 175 человек, с питьевыми фонтанчиками, дизель-генераторами, песочными фильтрами для подачи воздуха и помещениями для обеззараживания радиоактивного загрязнения.

В 1988 году перед падением Берлинской стены миллиардные сокровища были вывезены автотранспортом и уничтожены шредером. Почему? Согласно данным Reuter, секретные документы по этому делу могут быть открыты через 30 лет, то есть в 2018 году.

Бундесбанк, деньги, купюры, музей