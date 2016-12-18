РЖД запустили скоростной поезд «Стриж» по маршруту Москва-Берлин

18.12.2016 10:11 · 0 комментариев

Новый состав будет курсировать между российской и немецкой столицами дважды в неделю — по субботам и воскресеньям.

Как сообщает Интерфакс, из Москвы «Стриж» будет отправляться с Курского вокзала. Дорога до Берлина на новом поезде займет 20 часов 14 минут, тогда как сейчас на это уходит 24 часа 49 минут. На обратный путь уйдет 20 часов 35 минут вместо нынешних 25 часов 56 минут.

Протяженность маршрута – 1898 км. Поезд следует через станции Смоленск, Орша, Минск, Брест, Тересполь, Варшава, Познань, Жепин, Франкфурт-на-Одере.

Впервые состав сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колесных пар. Это позволит сократить время на переход с колеи российского стандарта на европейский до 20 минут вместо нынешних двух часов.

portal-kultura.ru

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