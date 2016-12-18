Большинство жителей Германии верит в то, что 2017 год станет годом правых популистов

18.12.2016 10:08 · 0 комментариев

Жители Германии считают 2016 год неоднозначным. Хотя большинство респондентов в ходе опроса „Deutschlandtrend“, проведенного каналом ARD, заявили о личной удовлетворенности, они оценивают год, который заканчивается, негативно в политическом отношении.

65 процентов граждан не удовлетворены завершающимся годом с этой точки зрения. Однако, по мнению 27 процентов респондентов, 2016 год был хорошим годом в политическом плане. Положительный личный финансовый баланс преобладает во всех группах населения. Такое же большинство во всех слоях населения считает политические события уходящего года решающими.

69 процентов граждан Германии ожидают, что в следующем году положение правых партий на выборах во Франции, Голландии и Германии будет лучше, чем ранее. Каждый пятый (19 процентов) думает, что результаты выборов будут аналогичными предыдущим. Только каждый десятый (9 процентов) предполагает худший вариант для правых партий.

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