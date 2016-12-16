Кроссовер BMW X2 заметили на тестах в Швеции

16.12.2016 13:16   ·   0 комментариев

bmw

Видеокадр пользователя AUTO BILD, YouTube

Баварский завод BMW вскоре представит свой новый X2. Недавно машину увидели на тестировании в Швеции.

Автомобиль был лишен определенной части своей маскировки, из-за чего очевидцам удалось узнать будущую новинку немецкого производителя. Они говорят, что разница между X1 и X2 заметно существенная, особенно в заднем фрагменте крыши авто. Кроссовер выполнен на основе переднеприводной архитектуры UKL с силовой гаммой X1 и его трехцилиндровым мотором. Есть вероятность, что в течение ближайших 4 лет мир увидит и гибридную версию X2. Стандартная модификация машины будет показана не ранее лета следующего года. Произойдет это в Германии, возможно, на автосалоне Франкфурта. Купить X2 станет возможным только в 2018 году.

vladtime.ru

Теги: 

, ,

Комментарии (0)


Комментирование закрыто.

Последние новости

Архив новостей

Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Anzeige

Присоединяйся!