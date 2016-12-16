Компания Formart построит 250 жилых единиц в Мангейме
16.12.2016 13:06 · 0 комментариев
Организация Formart GmbH & Co. KG приобрела участок для строительства жилых комплексов в Мангейме. В результате компания собирается возвести 250 объектов для жилья.
Стоит отметить, проект разрабатывался около двух лет, к работе привлекались партнеры фирмы. Возле места строительства расположена вся необходимая инфраструктура, включая школу, развлекательный центр и парк.
Дома будут возводиться согласно установленным стандартам KfW 55, также разработчики учли все экологические нормы.
Теги:
Formart GmbH & Co. KG, жильё, Мангейм, строительство
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