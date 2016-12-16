Компания Formart построит 250 жилых единиц в Мангейме

16.12.2016 13:06   ·   0 комментариев

© gajatz - Fotolia.com

© gajatz — Fotolia.com

Организация приобрела участок для строительства жилых комплексов в Мангейме. В результате компания собирается возвести 250 объектов для жилья.

Стоит отметить, проект разрабатывался около двух лет, к работе привлекались партнеры фирмы. Возле места строительства расположена вся необходимая инфраструктура, включая школу, развлекательный центр и парк.

Дома будут возводиться согласно установленным стандартам KfW 55, также разработчики учли все экологические нормы.

1-property.ru

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