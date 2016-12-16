Правительство Германии исправляет доклад о бедности и богатстве в стране

16.12.2016 12:58 · 0 комментариев

Согласно сообщению в газете Süddeutsche Zeitung, германское правительство удаляет некоторые фрагменты будущего отчёта об уровне бедности и богатства в стране. Масла в огонь подлило заявление журналистов, что согласно точным данным, не вошедшим в правительственный доклад, число бедных людей в Германии растет, и это не касается мигрантов.

В документе существует предупреждение, что богатые слои населения имеют значительно большее влияние на политику в стране, а бедные люди полностью отказываются от участия в политической жизни. Другая газета утверждает, что не только богатые и бедные люди по разному влияют на политику в стране, но политические решения всегда принимаются в пользу богатой части страны.

Мы должны открыто говорить о дефиците демократии в стране, — сказала представитель партии Зеленых Бриджит Портнер.

В 2015 году министр труда Германии Андреа Налес сообщила,- что в новом докладе должны быть данные исследований о влияние финансовых «элит» на процесс принятия политических решений.

fdlx.com

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