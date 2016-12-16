12-летний пытался взорвать рождественский рынок в Германии

16.12.2016 12:52   ·   0 комментариев

© Petair - Fotolia.com

© Petair — Fotolia.com

12-летний “германский иракец” пытался совершить теракт на рождественском рынке в городе , сообщает журнал Focus со ссылкой на источники в силах безопасности. , родившийся в Людвигсхафене в 2004 году, был “сильно радикализован” и проинструктирован неустановленным членом ISIS.

Подозреваемый подложил на рынке самодельное набитое гвоздями 26 ноября. Оно не взорвалось из-за того, что не сработал детонатор. Посетитель рынка, заметив подозрительный рюкзак, вызвал полицию. Мальчик, между тем, попытался взорвать второе у здания муниципалитета города. После этого мальчик был арестован и посажен в центр для малолетних преступников.

mignews.com

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