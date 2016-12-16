Кровавая драма в Марбурге: убиты два врача

16.12.2016 12:39 · 0 комментариев

В ходе кровавой драмы в одной из медицинских практик Марбурга (Marburg), как показали первые данные расследования, один врач застрелил другого, а потом застрелился сам. Предполагаемое орудие убийства, как сообщает прокурор Марбурга, было изъято. Другие люди при этом не пострадали. Мотив преступления пока неизвестен, но, по заявлению прокуратуры, не исключены причины, связанные с профессиональной деятельностью. Политические мотивы убийства следователи быстро исключили.

Убиты два врача в возрасте 53 и 67 лет. Полиция обнаружила мертвых мужчин после того, как об этом сообщили свидетели. Полученные данные показали, что более молодой мужчина застрелил пожилого. Оба они работали в радиологической практике. В то время, когда раздались выстрелы, в соответствии с данными сотрудников прокуратуры, в помещениях практики находился персонал. Представитель прокуратуры не смог сказать, стали ли пациенты свидетелями убийства.

Кроме того, точная последовательность кровавой стрельбы тоже пока неизвестна, специалисты гессенского федерального уголовного ведомства должны реконструировать её и определить точное количество выстрелов. Радиологическая практика, в которой произошли смертельные выстрелы, расположена в деловом и медицинском центре с несколькими другими практиками недалеко от вокзала Марбурга. Около 12 часов 50 минут свидетели услышали несколько выстрелов в здании. По вызову прибыл большой контингент полицейских, которые оцепили привокзальную площадь центрального вокзала.

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