Беженцы подали почти 36 000 исков против федерального правительства

16.12.2016 12:38   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.welt.de

Скриншот с сайта www.welt.de

Почти 36 000 человек жалуются на то, что в ходе процедуры предоставления убежища им был предоставлен лишь ограниченный статус защиты («дополнительная защита»). Это следует из ответа федерального правительства на устный вопрос Уллы Йельпке (Ulla Jelpke), пресс-секретаря внутренней политики депутатской фракции Левой партии. Почти 31 000 исков касается сирийских беженцев.

Как следует из ответа, распоряжением суда по 4167 искам из 4718 является решение  предоставить защиту в соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев (Genfer Flüchtlingskonvention). Это соответствует 88 процентам, а среди сирийских беженцев таких было 89 процентов.

Многие сирийские больше не получают полное право на убежище, а только «дополнительную защиту». Это означает, например, что вид на жительство выдается только на один, а не на три года. Кроме того, на два года приостановлена ​​ возможность воссоединения семьи.

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