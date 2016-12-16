Евро упал до самого низкого уровня за последние 13 лет

16.12.2016 12:35 · 0 комментариев

Когда Федеральная резервная система США в среду, 14.12.2016, адаптировала свой ключевой индекс – во второй раз с начала мирового финансового кризиса – это оказало непосредственное влияние на Европу. Евро потерял часть стоимости.

В четверг, 15.12.2016, за евро давали только 1,0406 доллара, что является самым низким уровнем за 13 лет. Для европейцев это означает, что импорт становится более дорогим. А тот, кто хочет поехать в Соединенные Штаты, должен сначала поменять больше евро, чтобы соответствующим образом заполнить бюджет своей поездки.

Снижение курса евро продолжается уже в течение многих недель. Значительным импульсом стали выборы в США: финансовые рынки в США отреагировали в основном положительно на победу Дональда Трампа. Они ожидают выгоды от его экономической политики. Трамп хочет существенно сократить налоги, ослабить правила для финансовых рынков и вложить миллиарды в американскую инфраструктуру. Эти сигналы также укрепили доллар.

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