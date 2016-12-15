Германия требует прекратить огонь в Алеппо

15.12.2016 11:19   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Россия 24, YouTube

Видеокадр пользователя Россия 24, YouTube

Федеральный канцлер Германии Ангела призвала к немедленному прекращению огня в районе восточного . «Никогда не поздно остановить бессмысленное кровопролитие», — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее глава правительства Германии провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В беседе она отметила необходимость восстановления перемирия и беспрепятственного допуска гуманитарных организаций в Алеппо. По ее словам, помощь жителям осажденного города является первоочередной задачей.

Правительство ФРГ выступает также за прекращение огня на территории всей Сирии и возобновление внутриполитических сирийских переговоров, сообщает DW.

www.euromag.ru

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