Германия требует прекратить огонь в Алеппо

15.12.2016 11:19 · 0 комментариев

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала к немедленному прекращению огня в районе восточного Алеппо. «Никогда не поздно остановить бессмысленное кровопролитие», — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее глава правительства Германии провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В беседе она отметила необходимость восстановления перемирия и беспрепятственного допуска гуманитарных организаций в Алеппо. По ее словам, помощь жителям осажденного города является первоочередной задачей.

Правительство ФРГ выступает также за прекращение огня на территории всей Сирии и возобновление внутриполитических сирийских переговоров, сообщает DW.

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