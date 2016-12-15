Германия требует прекратить огонь в Алеппо
15.12.2016 11:19 · 0 комментариев
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала к немедленному прекращению огня в районе восточного Алеппо. «Никогда не поздно остановить бессмысленное кровопролитие», — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее глава правительства Германии провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В беседе она отметила необходимость восстановления перемирия и беспрепятственного допуска гуманитарных организаций в Алеппо. По ее словам, помощь жителям осажденного города является первоочередной задачей.
Правительство ФРГ выступает также за прекращение огня на территории всей Сирии и возобновление внутриполитических сирийских переговоров, сообщает DW.
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Алеппо, Меркель, переговоры, Путин, Сирия
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