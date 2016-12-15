Германия депортировала первую группу беженцев из Афганистана

15.12.2016 11:18 · 0 комментариев

На родину отправили 34 человека, чьи прошения об убежище были отклонены. Сотни противников жёсткой иммиграционной политики устроили по этому поводу акцию прямо в аэропорту Франкфурта-на-Майне, откуда и отправили спецрейс в Кабул.

Активисты заявили, что Берлин грубо нарушает права человека, ведь в Афганистане идёт кровопролитная война, и вернуть беженцев домой – значит обречь их на верную гибель. Однако в октябре правительство Германии включило ближневосточную страну в список безопасных и стабильных, власти заявили, что в крупных городах людям ничего не угрожает. Также был утверждёт план, в соответствии с которым ФРГ депортирует на родину 12 000 афганцев. Депутаты Бундестага от фракции «левых» ранее назвали такие намерения властей – подлыми и циничными.

5-tv.ru

Афганистан, депортация, мигранты