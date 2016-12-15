Земля Баден-Вюртемберге завлекает квалифицированные кадры из-за границы

15.12.2016 11:15 · 0 комментариев

В Германии объявили о новой программе привлечения мигрантов из-за острого дефицита квалифицированных кадров.

Квалифицированные трудовые мигранты из России получают в ФРГ не менее 3-4 тысяч евро в месяц. Такая зарплата значительно превышает средний уровень оплаты труда даже в самых благополучных отраслях российской экономики.

Наиболее острая нехватка кадров наблюдается в Баден-Вюртемберге, где сосредоточены машиностроительные, химические, фармацевтические и IT-компании. «Многие предприятия нуждаются в новых сотрудниках», — сообщили ИА Откровенно RU в Федеральном агентстве по труду.

Поэтому с октября любой специалист с профобразованием вне зависимости от того, соответствует ли он требованиям синей карты или белого списка, может трудоустроиться в Германии на предприятии, расположенном в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Одно из главных условий для трудоустройства — владение немецким языком. Срок действия программы — до 30 сентября 2019 года.

balticreporter.com

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