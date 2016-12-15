Forbes вновь назвал Путина самым влиятельным человеком мира

15.12.2016 11:09 · 0 комментариев

Американский журнал Forbes в четвертый раз разместил российского президента Владимира Путина на первую строчку в рейтинге самых влиятельных людей мира, сообщает korrespondent.net.

«И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет», — пишет журнал.

Следом за Путиным разместился избранный американский президент Дональд Трамп, а замыкает тройку немецкий канцлер Ангела Меркель.

Четвертое место занял председатель КНР Си Цзиньпин, а пятое — Папа Римский Франциск.

При этом нынешний американский президент Барак Обама занял в рейтинге лишь 48 место.

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