Лейпцигский автосалон AMI прекращает свою деятельность

15.12.2016 11:04 · 0 комментариев

Отмена проведения последнего автосалона AMI в Лейпциге уже была знаком того, что деятельность автосалона близится к концу. Сейчас объявлено официально: в саксонском городе больше не будет выставки такого рода. Автомобильные импортеры в Германии больше не хотят вкладывать средства во второй крупный автосалон в Германии после франкфуртского IAA.

С 2010 года автосалон AMI страдает от потери значения. Во время последнего лейпцигского автосалона 2014 года число посетителей снизилось на 44 000 до 242 000 человек. В конце февраля этого года, незадолго до запланированного начала ярмарки, обрушилась лавина отказов от импортеров. Однако отмена автосалона AMI не окажет разрушительного влияния на организаторов – Leipziger Messegesellschaft: в 2016 году они даже зафиксировали рекордный оборот в 96 миллионов евро.

AMI, автосалон, Лейпциг