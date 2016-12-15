В сточных водах Германии впервые обнаружен опасный наркотик

15.12.2016 11:01 · 0 комментариев

Синтетический наркотик метамфетамин (Crystal Meth), согласно отчету, обнаружен в настоящее время также в сточных водах Восточной Германии и Северной Европы. Ранее следы метамфетамина были обнаружены только в некоторых странах Восточной Европы, таких как Словакия. Это следует из опубликованного во вторник, 13.12.2016, в Лиссабоне доклада Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht).

В Дрездене зафиксировано ежедневное среднее количество 136,7 миллиграммов в сточных водах на 1000 человек. В Мюнхене было обнаружено около 25 миллиграммов, а в Дортмунде – 3,7 миллиграмма.

Для исследования эксперты брали пробы сточных вод в течение недели в десятках городов из 18 европейских стран. По их данным, Лондон является европейской «столицей» кокаина, в Мюнхене ежедневно приходится почти 114 миллиграммов на 1000 человек, в Дортмунде – примерно 421 миллиграмм. Исследование проводится Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании каждый год.

метамфетамин, наркотики, сточные воды