Количество мусульман в Германии превысило пять процентов

15.12.2016 10:41 · 0 комментариев

Доля мусульман в населении Германии впервые увеличилась до уровня более пяти процентов. По данным Министерства внутренних дел (Bundesinnenministerium), вследствие быстрого роста количества мусульманских иммигрантов число мусульман, проживающих в Германии, выросло за период с 2011 по 2015 год примерно на 1,2 млн., т.е. с 4,4 до 4,7 миллионов человек. В общей сложности, из-за переселения в 2015 году население Германии увеличилось на один миллион до 82,2 миллионов.

Впервые с 2009 года Министерство внутренних дел, кроме отчета о миграции, представило данные о численности мусульман в Германии. Согласно экстраполяции Федерального ведомства по вопросам миграции и иммиграции (Bundesamt für Migration und Zuwanderung), доля мусульман среди населения в настоящее время увеличилась до уровня между 5,4 и 5,7 процентами. При этом каждый четвёртый мусульманин приехал в Германию недавно.

Так как новые мусульманские иммигранты в основном прибывают из менее представленных в Германии регионов происхождения, доля мусульман с турецкими корнями снизилась с 68 процентов в 2008 году до 51 процента. Мусульмане с Ближнего Востока (17 процентов) составляют в настоящее время вторую по величине группу происхождения.

Согласно отчету о миграции, в 2015 году уровень не только иммиграции, но и уровень эмиграции достигли нового исторического рекорда. В целом, в страну прибыло 2,14 миллиона человек, в том числе, в дополнение к резкому росту числа беженцев также многие граждане Европейского Союза и возвращающиеся немцы. В то же время, около одного миллиона человек уехали из Германии.

иммигранты, мусульмане, религия