Вандалы активно оскверняют христианские статуи

14.12.2016 12:09 · 0 комментариев

Почти 50 христианских статуй в Кёсфельде, небольшом городке в Северной Рейн-Вестфалии, были осквернены неизвестными. Немецкая полиция предполагают, что волна нападений в этом районе имеет корни религиозной идеологии.

По сообщениям местной газеты Westfälischen Nachrichten также «не проходит и дня» без нападений на религиозные статуи в Дюльмене, городе с населением менее 50 000 человек и прилегающей к нему территории. Ущерб, нанесенный вандалами, оценивается шестизначными цифрами.

В конце октября и начале ноября у многочисленных статуй были разбиты носы и пальцы, а у некоторых были полностью отбиты головы. Местных жителей особенно встревожил инцидент с головой статуи святого Франциска, стоявшей перед домом престарелых Клары-Шифт, — она была найдена в зарослях кустарника с разбитым лицом. Последняя атака была на статую Иисуса в Хафиксбеке.

Гюнтер Фехмер, курирующий экономическую ситуацию Дюльмена заявил, что католические общины города пребывают в полнейшем опустошении после действий вандализма. «Мы все очень обеспокоены тем, что происходит, и в нас также закипает злость».

rua.gr

вандализм, идеология, религия, христианские статуи