30 человек получили ожоги при пожаре в жилом доме

14.12.2016 12:06   ·   0 комментариев

© davis - Fotolia.com

© davis — Fotolia.com

В городе 30 человек получили и травмы при пожаре в жилом доме. Об этом сообщило издание Welt, отметив, что несколько пострадавших являются детьми.

Возгорание было зафиксировано во вторник, 13 декабря, в 10:00 по местному времени. Всего в доме проживают около 100 человек, однако большей части из них удалось благополучно покинуть здание. Серьезные повреждения получили всего семь жильцов — шесть детей и женщина. Они доставлены в реанимационное отделение местной больницы. Пока причины возникновения огня в доме неизвестны. По факту случившегося проводится ряд проверок, нацеленных на установление обстоятельств ЧП.

vladtime.ru

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