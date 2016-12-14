30 человек получили ожоги при пожаре в жилом доме

14.12.2016 12:06 · 0 комментариев

В городе Дуйсбург 30 человек получили ожоги и травмы при пожаре в жилом доме. Об этом сообщило издание Welt, отметив, что несколько пострадавших являются детьми.

Возгорание было зафиксировано во вторник, 13 декабря, в 10:00 по местному времени. Всего в доме проживают около 100 человек, однако большей части из них удалось благополучно покинуть здание. Серьезные повреждения получили всего семь жильцов — шесть детей и женщина. Они доставлены в реанимационное отделение местной больницы. Пока причины возникновения огня в доме неизвестны. По факту случившегося проводится ряд проверок, нацеленных на установление обстоятельств ЧП.

vladtime.ru

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